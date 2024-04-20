تصل لـ2500 درهم إماراتي.. أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، تذاكر الحفل المرتقب يوم 5 مايو في مدينة دبي الإماراتية، للجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل، أنغام بين: (275 درهما إماراتيا، 670 درهما إماراتيا، 970 درهما إماراتيا، 1470 درهما إماراتيا، 2500 درهم إماراتي).

أحدث أغاني أنغام

وأطلقت أنغام أغنية جديدة بعنوان " أكبر قلب" لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.

"أكبر قلب" لأنغام أغنية تملؤها البهجة والأمل للأطفال كلمات مصطفى حدوته ولحن إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتعد "أكبر قلب" ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" التي يشاركها فيها الفنان محمد رمضان والتى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لاحدى شركات الإتصالات وضمت عدد من ضيوف الشرف منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أسرتي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن واشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج رائع لكاملة ابوذكرى.

أنغام ولقاء عمرو أديب

وكانت روت الفنانة أنغام للمطربة أصالة قصتها مع الأمومة خاصة مع إنجاب ابنها الأول عمر وذلك حلال برنامج بودكاست مع الاعلامى عمرو أديب.

وقالت أنغام: "لما خلفت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي وما كنتش بسمح لحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له".

بينما قالت أصالة : صرت زعلانة على شامية بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراة وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي.

وردت أنغام على تعليق أصالة قائلة :لا حرام ينكسر قلبك على بنتك يا أصالة خليها تستمتع وتنبسط مع بنتها وبكرة تكبر وتشوفي حفيدتك عروسة جميلة، أنا كنت عايشة حياتها لما أنجبت ابني عمر.