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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مباراة مازيمبي

صدى البلد

يعقد كولر محاضرة مع لاعبي الاهلي في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبو مباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي.

وتغادر  بعثة الأهلي الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.

تأتي هذه المباراة بين الأهلي ومازيمبي في ظل غيابات كبيرة من صفوف النادي الأحمر، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على لاعبين مهمين مثل محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا وعدم تعافيهم بعد.

 

كما يفتقد الفريق خدمات عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي اللذين لم يتم قيدهما في القائمة الإفريقية لهذا الموسم، مما يضع الأهلي في تحدٍ خاص أمام مازيمبي.

الكونغو لاعبي الأهلي لأهلي محاضرة فنية مباراة مازيمبي

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