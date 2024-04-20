عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات في الأسبوع الـ32 بمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات، وذلك من خلال ذراعها التمويلية “مشروعك”

وأضاف آمنة أن الأسبوع الـ32 بخطة تدريب  مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد، يتضمن تنظيم دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب “مشروعك” بالمحافظات، ويأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة الى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ،وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحتوى التدريبي لدورة ريادة الأعمال يشمل مفاهيم المشروعات وريادة الأعمال وأنواعها، وأنشطة المشروعات، وما هى المشروعات الريادية، وتعريف رائد الأعمال، وأبرز سمـــات ومهـــــارات رائد الأعمال، وأنـمــــــاط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعـمــــال، ورحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع، والعلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال، وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال، ودورة حياة المشروع الريادي، ومفهوم دراسة الجدوى، ومتى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها، ومصادر جمع المعلومات، ومراحل إعداد دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الأداء – KPIs.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الـ32  سيشمل تنفيذ دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى، ويستفيد منها 44 متدربا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأشار إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

وأكد ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم ومجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وذكر وزير التنمية المحلية أن منظومة التدريب بمركز سقارة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

 

 

 

حقوق الإنسان السيسي التنمية المحلية دورة تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

ترشيحاتنا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

أطوال 1420 مترا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط

كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز للتأهل لمونديال الأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ