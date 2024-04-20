مصرع عاطل فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

لقى عاطل مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع زميله بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من مامور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة.



وبالعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش" ، و طرف ثان : عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهما فقام المتهم الثانى باطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة تولت التحقيق .