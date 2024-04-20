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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.


وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى شكوى للمواطنين صباح اليوم السبت.
وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.


كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.

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