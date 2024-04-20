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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن خسائر فادحة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت 20 أبريل 2024 عن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1145 جنديا وطائرة حربية و213 مسيرة خلال يوم، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بشأن الحرب الأوكرانية، أن الجيش الروسي سيطر على مناطق في مقاطعة خاركوف، كما صد 3 هجمات للجيش الأوكراني الذي بلغت خسائره نحو 30 عسكريا.

وأضاف أن الجيش الأوكراني خسر أيضا وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" و نحو 610 جنود على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصد 3 هجمات مضادة، وحسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بالجيش الروسي وضعها التكتيكي وصدت 8 هجمات مضادة، فيما وصلت خسائر العدو إلى نحو 355 جنديا.

وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر تقدر بنحو 120 عسكريا، ألحقت نيران مجموعة قوات "دنيبر" أضرارا بالقوات الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، حيث بلغت خسائر العدو نحو 30 جنديا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" و213 طائرة بدون طيار، واعتراض 5 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع.

وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني مقاطعة خاركوف

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