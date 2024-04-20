محللون: رد إسرائيل الباهت على هجوم إيران كان بسبب عدم دعم أمريكا للاحتلال

بعد الضربة الصهيونية على إيران طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهات سيادية الصمت.



ووجهت إدارة بايدن وزارة الدفاع والمخابرات ووزارة الخارجية بالصمت تجاه هجوم أصفهان.



ووجه الاحتلال ضربة إلى إيران وصفت بأنها ضربة محدودة بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل إنها لا تدعمها في أي ضربة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وعليه قال محللون إنه بسبب عدم الدعم الأمريكي جاء رد الاحتلال طفيفا للحد من مخاطر اندلاع حرب كبرى.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن حكومة الحرب الإسرائيلية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت في البداية على خطط توجيه ضربة داخل الأراضي الإيرانية ليل الإثنين الماضي برد قوي على الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران يوم السبت، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة.

وذكرت المصادر أن الأعضاء الثلاثة الذين لهم حق التصويت في حكومة الحرب كانوا قد استبعدوا بالفعل في ذلك الوقت اللجوء إلى رد عنيف.

