خلال 40 ساعة.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 جنود في مخيم نور الشمس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 20 أبريل 2024 بمقتل ثمانية جنود وضابط خلال المواجهات مع الفلسطينيين في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية منذ أكثر من 40 ساعة.

وخلال الغارة بالقرب من مدينة طولكرم، استشهد ما لا يقل عن 10 مسلحين وتم اعتقال ثمانية فلسطينيين مطلوبين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن القوات اكتشفت ودمرت معملا لصنع القنابل، وصادرت أسلحة نارية، بما في ذلك بنادق هجومية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأصيب ثمانية جنود وضابط في شرطة الحدود حتى الآن خلال العملية.