نجم ريال مدريد يغيب عن التدريب النهائي قبل كلاسيكو الأرض

تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير صحفية محلية.



وبحسب التقارير الصحفية تغيب فيرلاند ميندي عن المشاركة في المران الأخير لريال مدريد بسبب معاناته من حمل بدني زائد".



وأوضحت أن "مسؤولي ريال مدريد يقولون إن ميندي غير مستبعد حتى الآن من مباراة الغد".



وكان فيرلاند ميندي قد شارك في مباراتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل.



يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة خلفه في الوصافة بـ70 نقطة.

وسيجعل الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، لقب الدوري الإسباني، على أعتاب العودة إلى دولاب بطولات الميرنجي هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن المستوى الذي ظهر به الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد خلال الموسم الحالي سيجعله المرشح الأول لحصد الكرة الذهبية.

وأوضحت أن "تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سيدعم بيلينجهام بشكل كبير من أجل حصد الجائزة التي يتنافس عليها مجموعة من النجوم يأتي على رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وميسي ورونالدو".