ارتفاع معدلات توريد القمح لـ10 آلاف طن بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توريد 10 آلاف و357 طن قمح إلى صوامع وشون المحافظة حتى الآن.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأكد أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.