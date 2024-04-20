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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك بالزي التقليدي أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز  وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

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