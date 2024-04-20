وزير الشباب يلتقي نظيريه اللبناني والفلسطيني على هامش المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، نظيره اللبناني الدكتور جورج كلاس، وكذلك الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، للتباحث حول عدد من ملفات العمل المشترك.

واستعرضت قيادات وزارة الشباب والرياضة خلال اللقاء مختلف المشروعات والأنشطة والبرامج والفعاليات القومية التي تنفذها الوزارة في إطار الجمهورية الجديدة، ونقل كافة الخبرات المصرية إلي الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة. قائلًا: "نحن نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب من مختلف الدول".

من جانبهم، ثمن وزيرا الشباب والرياضة في لبنان وفلسطين، جهود الدولة المصرية في جميع المجالات، وبخاصة في قطاع الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، آملين في زيادة التبادلات الشبابية، والعمل علي نقل الخبرات المصرية إليهم.