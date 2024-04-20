محمد شريف باشا.. أشهر شوارع وسط البلد على اسمه ما السبب؟

تحل اليوم ذكرى رحيل محمد شريف باشا، الذي كان رئيس وزراء مصر خلال فترة الحكم الخديوي وشغل المنصب أربع مرات، ونستعرض في هذا التقرير القصير بعض المعلومات المهمة حول هذا السياسي المصري البارز.

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محمد شريف باشا، وُلد في القاهرة في نوفمبر 1826، وكان من أصل تركي. تولى رئاسة الوزراء في مصر في أربع مناسبات مختلفة، وأسس النظام الدستوري في البلاد. والده هو محمد شريف أفندي، الذي كان قاضيًا عظيمًا في مصر في ذلك الوقت. بعد انتهاء والده من خدمته القضائية، قابل محمد علي باشا وقرر أن يثقف ويعلم ابنه. وافق والده على هذا الطلب وتركه تحت رعاية الحاكم العظيم لمصر.

درس شريف باشا في مدرسة الخانكة، وهي المدرسة العسكرية التي أنشئت بأمر من محمد علي باشا في عام 1826. وبعد انتهاء تعليمه، اختص في الفنون الحربية في مدرسة سان سير.

أثناء عهد الخديوي إسماعيل، تولى شريف باشا منصبي وزير الداخلية ووزير الخارجية في الوقت نفسه. وعندما سافر إلى الأستانة في يوليو 1865، عيّنه الخديوي إسماعيل كوكيل له أثناء غيابه، وهو منصب رفيع لم يشغله سوى أفراد العائلة المالكة.

في عام 1868، تم تكليف شريف باشا برئاسة "المجلس الخاص"، الذي كان يعتبر بمثابة مجلس الوزراء، وظل يتولى أعلى المناصب حتى نهاية عهد إسماعيل.

تولى شريف باشا منصب رئيس الحكومة أربع مرات، الأولى من 7 إبريل 1879 حتى 5 يوليو 1879، والثانية من 5 يوليو 1879 حتى 18 أغسطس 1879، والثالثة من 14 سبتمبر 1881 حتى 4 فبراير 1882، والرابعة من 21 أغسطس 1882 حتى 10 يناير 1884.

يُعتبر محمد شريف باشا أول مصري يشكل "الوزارة الوطنية" التي تخلو من العنصر الأوروبي، وتستند إلى مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس الشورى.

يُعتبر مؤسس مجلس النواب المصري والنظام الدستوري البرلماني ، وقد كان أول من أدخل المحاكم الأهلية في عام 1883. أسس في عهده مدرسة المهندسخانة (الهندسة) في عام 1866، والمدرسة التجهيزية في القاهرة (المدرسة الخديوية) في عام 1868، وكذلك مدرسة الحقوق في نفس العام. قام بتضمين المدارس الدينية في الهيكل التعليمي للوزارة، وجعل معرفة القراءة والكتابة شرطًا أساسيًا لتعيين أعضاء مجلس الشورى. كما صدرت في عهده في عام 1881 قوانين عسكرية تهدف إلى تحسين أوضاع الضباط والجنود.