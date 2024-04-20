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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الفنانة الفلسطينية سامية الحلبى تحصد جائزة الأسد الذهبى فى بينالى البندقية

صدى البلد

حصدت الفنانة الفلسطينية سامية الحلبي، البالغة من العمر 87 عامًا، جائزة الأسد الذهبى، عن مشاركتها في بينالى فينسيا للفنون في دورته الستين، وأهدت الفنانة جائزتها لـ"الصحفيين الشباب في غزة".

وحصلت على نفس الجائزة الفنانة الأرجنتينية لا تشولا بوبليت، وهى فنانة متعددة التخصصات تعمل في مجال الأداء، وفن الفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم، والأشياء، وتقدم صورًا غريبة متطورة.

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كما فاز آرتشي مور، من أستراليا، بجائزة الأسد الذهبى لتمثيل بلده في المعرض الوطنى.

ويعد مور أول فنان أسترالى يفوز بالجائزة، ويدور عمله "كيث وكين"، حول مخطط للأنساب الذين يعود تاريخهم إلى 65000 عام

وقال الحكام في بيان: "إن فى هذا الجناح القوي والهادئ، عمل مور لعدة أشهر ليرسم بالطباشير شجرة عائلة ضخمة للأمم الأولى"، وفقا لما ذكره موقع “ارت نيوز”. 

كما حصلت الفنانة البرازيلية آنا ماريا مايولينو والفنان التركي نيل يالتر على جوائز الأسد الذهبي المرموقة لإنجازاتهم الفنية على مدى الحياة. 

كما حصلت الفنانة النيجيرية البريطانية كريمة أشادو على جائزة الأسد الفضي للمشاركة الشابة الواعدة.

الأسد الذهبي المعرض الوطني جائزة الأسد الذهبي فلسطين التصوير الفوتوغرافي

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