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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمشاركة 300 طفل .. احتفالية بيوم اليتيم في متحف الحضارة

صدى البلد

استضاف متحف الطفل للحضارة والإبداع أمس الجمعة، 300 طفل وطفلة من الايتام فى حفل يوم اليتيم الذي تنظمه سنويا مؤسسة بنك مصر للخدمة المجتمعية بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة ، شمل الحفل فقرات فنية وألعاب جماعية متنوعة للأطفال.

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قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف ، ان الهدف من الاحتفالية هو إسعاد الأطفال الأيتام ، وتنمية حبهم وولائهم للوطن، وإشعارهم بأنهم محور اهتمام كل مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية ،  مما يعزز مفهوم الأسرة الواحدة وأضافة قيمة إيجابية في نفوس أبنائنا ، كما اكد الدكتور نبيل حلمى على ان  الأطفال شعروا بحالة من السعادة خلال الاحتفالية التي شارك فيها مهرجون، ومقدمو فقرات فنية والعاب تفاعلية سادت في اجواء من البهجة والفرح .

متحف الطفل الدكتور نبيل حلمي المسرح الصيفي جمعية مصر الجديدة مركز الطفل مركز الطفل للحضاره

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