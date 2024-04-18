مصر ضيف الشرف.. كل ما تريد معرفته عن معرض أبوظبى الدولى للكتاب

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في عام 2024 تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم".

يقدم المعرض مجموعة متنوعة من العروض والخصومات التي تقدمها شركاء المعرض لجميع زواره.

ستبدأ فعاليات المعرض في 29 أبريل الحالي، وتتواصل حتى 12 مايو 2024.

تم اختيار مصر كضيف شرف للمعرض، وتم اختيار الأديب نجيب محفوظ كشخصية عامة لهذا العام.

تهدف العروض والخصومات التي يقدمها المعرض إلى دعم أهدافه في تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يعتبر المعرض منابر ثقافية بارزة في العالم، حيث يجمع بين ثقافات متنوعة ويعزز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب.

تشمل العروض والخصومات باقات متنوعة لمحبي القراءة، حيث يمكنهم استكشاف أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض، والتي تبلغ حوالي 1350 عارضًا من 90 دولة.

تشمل الخصومات أيضًا تخفيضات على اشتراكات المنصات وتذاكر دخول مجانية لأبرز المعالم الثقافية في إمارة أبوظبي.

يعتبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة، ويحظى بالاهتمام من قطاعات الصناعات الإبداعية والثقافية والنشر في جميع أنحاء العالم.

يسعى المعرض جاهدًا لمتابعة أحدث مستجدات صناعة النشر والصناعات الإبداعية والثقافية، وتقديم أفضل المبادرات والفعاليات للعارضين والزوار على مدار الدورات المتتالية.

بالإضافة إلى المعروضات الكتابية بأشكالها المختلفة، يقدم المعرض برامجًا ثقافية ومهنية وتخصصية للأطفال والأسرة.

كما يحتفي المعرض بالأديب العالمي نجيب محفوظ ويسلط الضوء على ذخائر الكتب التي أثرت الثقافة العالمية من خلال برنامجه المستحدث "كتاب العالم".

وفي إطار الاحتفال بنجيب محفوظ، يمكن لزوار المعرض الاستماع إلى أعماله عبر تطبيق "اقرأ لي" مجانًا خلال فترة المعرض.

كما يتم تقديم تذكرة المعرض التي تمنح الدخول المجاني للمعرض فرصة زيارة مجانية لـ "قصر الحصن" و"متحف اللوفر- أبوظبي" لمدة أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل كل زائر على باقات العروض والتخفيضات المقدمة مقابل تذكرة دخول المعرض.

يعكس الإقبال المتزايد على المعرض من قبل الزوار سنةً بعد سنة ازدياد الاهتمام بالقراءة والمعرفة في المجتمع.

يعتبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة رائعة للقراء وعشاق الكتب لاكتشاف أعمال جديدة وتوسيع مكتبتهم الشخصية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الفعاليات المثيرة، مثل جلسات توقيع الكتب والمحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية.

كما يوفر المعرض فرصة للقاء الكتاب والمؤلفين المشهورين والمناقشة معهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعقد المعرض أيضًا ندوات ومنتديات لمناقشة قضايا النشر والتوزيع والابتكار في صناعة الكتاب.

يشارك في هذه الفعاليات خبراء ومهنيون في مجال النشر والثقافة، ويتم تبادل الأفكار والمعرفة لتعزيز صناعة الكتاب وتطويرها.