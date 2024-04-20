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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يهزم برشلونة ويقترب من نهائي دوري الأبطال للسيدات

برشلونة
برشلونة

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعد فوزه المثير على ملعب مضيفه برشلونة الإسباني 1 - صفر، السبت، في ذهاب المربع الذهبي.

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وتقمصت إيرين كوثبيرت دور البطولة، وسجلت هدف الفوز في الدقيقة الـ40، لتقود تشيلسي لإلحاق أول هزيمة ببرشلونة في الموسم الحالي.

وهيمن تشيلسي على المباراة بشكل كامل، وقدّم أداء دفاعياً مذهلاً ليحرم برشلونة حامل اللقب من تهديد مرماه.

وكادت الأمور تتغير لصالح برشلونة لولا تراجع الحكمة ستيفاني فرابار عن احتساب ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وتجمع مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب تشيلسي يوم السبت المقبل.

تشيلسي دوري ابطال أوروبا

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