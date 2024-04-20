طقم حلل | عمرو الدردير يسخر من مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير من طاقم تصوير مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الماتش كله كوم ومخرج المُباراة بطقم المصورين بتوعه كوم تاني خالص ، دا مش طقم مصورين دا طقم حلل".

واشتكى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الإخراج التليفزيوني في لقاء اليوم، وعدم توافق الصورة مع أحداث المباراة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، امام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، بالتعادل السلبي على في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.