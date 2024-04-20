بعد التعادل أمام مازيمبي | الغندور يطرح سؤالا لجماهير الأهلي

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وطرح خالد الغندور سؤالا لجماهير الأهلي عبر حسابه علي فيسبوك وكتب " من هو رجـــل مبـــاراة الأهلي ومازيمبي هــــــــــو ؟"

واضاف "الأهلي يعود من الكونغو بتعادل مع مازيمبي 0/0 بمباراة ذهاب دور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا"

موعد مباراة الاياب

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.