عزة مصطفى ناعية صلاح السعدني: كان بيخطف المشاهد معه أثناء التمثيل

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 81 عاما.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك نجوم في الدراما والسينما والمسرح اسمهم أكبر من حجمهم كممثل ".

وأضافت عزة مصطفى :" أدوار صلاح السعدني في المسرح أو السينما او الدراما محدش هينفع يعملها إلا صلاح السعدني ".

وتابعت عزة مصطفى :" صلاح السعدني كان بيخطف المشاهد معه أثناء تجسيد الشخصيات ".

وأكملت عزة مصطفى " خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني"، مضيفة:" صلاح السعدني كان عنده ذاكرة بصرية غير طبيعية ".