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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تستثمر .. أقل جرام بـ 2173 | اعرف أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلى متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة للمستثمرين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار التوك شو

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جولد بيليون: 2% زيادة في أسعار الذهب عالميًا خلال أسبوع


كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


أسعار الذهب اليوم السبت 


وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3726 جنيها.

- فينا بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالي  3260 جنيها.

- فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلي 2794 جنيها.

- بلغت أسعار الذهب عيار 14 حوالي 2173 جنيها.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 26080 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي ويغلق سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق، يأتي هذا في ظل استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي.

فيما سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى عند 2417 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2392 دولار للأونصة، بينما كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2344 دولار للأونصة.

وخلال آخر 9 أسابيع من التداول لم ينخفض الذهب سوى لأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس والذي دفعه لتسجيل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 16% وارتفاع خلال شهر ابريل وحده بنسبة 7.1%.

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جولد بيليون: 2% زيادة في أسعار الذهب عالميًا خلال أسبوع

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أسعار الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

وخلال الأسبوع الماضي سيطر التذبذب على حركة أسعار الذهب مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن معظم فترات الأسبوع، وفي الوقت نفسه سيطر الحذر على المتداولين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

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