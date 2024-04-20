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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة للمستثمرين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


رئيس الوزراء : تطوير الموانئ المصرية غير مسبوق

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه قام بتفقد مبنى المحافظة ومركز السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي، وممشى كورنيش النيل بمحافظة دمياط.


 

رئيس الوزراء: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التعاقد مع شركات عالمية من أجل إدارة وتشغيل ميناء دمياط، متابعًا أن هناك حرصا على أن تكون المنظومة متكاملة.


 

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.


 

حذرنا مرارا وتكرارا.. سامح شكري: قلقون من التصعيد القائم في المنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية: “إننا قلقون من التصعيد القائم في المنطقة”، متابعا: “حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة”.

 

وزير الخارجية التركي: مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لـ غزة

أكد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لـ غزة، وأن مصرالبلد القريب من المشكلة الخاصة بغزة.

 

مفاجأة.. سبب عدم مشاركة صلاح السعدني في مسرحية مدرسة المشاغبين

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنان الراحل صلاح السعدني كان جزءا من تكوينه الثقافة حيث كان شقيقه الأكبر نموذجا له في زمن كان مليء بكبار الكتاب والمبدعين.

 

مكتبي مفتوح 24 ساعة.. رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة للمستثمرين |شاهد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحديد القطاعات والصناعات التي نستطيع من خلالها زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع المحلي من أجل تقليل الفاتورة الاسترادية وتغطية السوق المحلي.


 

أبو العينين ناعيًا صلاح السعدني: ستبقى في قلوب محبيك بأعمالك الخالدة

كشفت الإعلامية رشا مجدي، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعى الفنان الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أنه كان من المقربين جدًّا من الفنان الراحل.


 

تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.


 

تنسيق مصري تركي مشترك في التحديات الإقليمية| لقطات من زيارة وزير الخارجية إلى تركيا

استهل وزير الخارجية سامح شكري يستهل زيارته الحالية إلى تركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

 

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