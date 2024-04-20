مدبولي يتفقد الحاويات في ميناء دمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحاويات المتواجدة في ميناء دمياط التي سيتم تصديرها للخارج.

واستمع مدبولي لشرح حول ما تحويه الحاويات من هامات ومنتجات مصرية.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط .

واستمع مدبولي لشرح حول الحواجز الخرسانية الأمواج والتي يعتبر أهم عمل هندسى لميناء دمياط ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

وتضمن الحواجز بأطول 1420 مترا ويصل أقصى عمق عند راس الحاجز إلى 12 مترا.