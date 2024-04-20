رئيس الوزراء: التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التعاقد مع شركات عالمية من أجل إدارة وتشغيل ميناء دمياط، متابعًا أن هناك حرصا على أن تكون المنظومة متكاملة.

وأوضح “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقد ميناء دمياط، أن هناك أهمية لوجود خط سكة حديد لربط نقل البضائع من وإلى الميناء، بجانب وجود منطقة مستودعات ومنطقة لوجيستية وميناء جاف.



ميناء ذكي في دمياط

وأضاف أن الميناء متكامل ويتم تنميته ليصبح ميناءً ذكيا ويتم إدارته على أعلى مستوى، مؤكدًا أن معظم البضائع التي تم تفقدها صادرات مصرية، معقبًا: “شيء مفرح”.