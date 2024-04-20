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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

صدى البلد

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل بدء المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأرض الزراعية ثروة قومية ومصدر أساسي لإنتاج الغذاء ولا بد من الحفاظ عليها.

وأضاف أن المرحلة الأولى استهدفت نحو 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة، إضافة لإزالة 1438 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3807 أفدنة وإزالة 127 محاولة استزراع سمكي في بورسعيد.

وأكد أن المرحلة الثانية أسفرت عن استرداد 554 ألف متر مربع في جميع المحافات بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، و1320 حالة تعدٍ على مساحة 1819 فدانا، إلى جانب إزالة مخالفة 115 استزراع سمكي.

 

 

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