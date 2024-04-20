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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ـتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قــتل 3 اشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان.

أفادت مصادر لبنانية بأن الضحايا سقطوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة الجبين جنوبي البلاد.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات كفرحمام وراشيا والهبارية وبلدة علما الشعب ومنطقة عين الزرقاء، فيما استهدف الكيان الإسرائيلي بلدة الضهيرة بقذائف دبابة.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب وغارة جوية أخرى استهدفت بلدة كفركلا وغارة على الجبين في جنوب لبنان.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

غارة اسرائيلية جنوب لبنان

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