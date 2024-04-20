تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

تفاجأ الجمهور بتعرض اللاعب أكرم توفيق لإصابة قوية فى الرأس خلال مباراة مازيمبي وحدث نزيف من الحاجب.

وأثارت واقعة إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلى لفريق كرة القدم حالة من القلق بين الجمهور ومحبيه من مصر بسبب القلق عليه بعد خروجه من الملعب لاستكمال الإسعافات الطبية ولم يستكمل المباراة.

وتعرض اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلى لإصابة فى الرأس أثناء مباراة تجمع فريقه مع فريق مازيمبي ضمن جولات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سقط اللاعب أكرم توفيق على الأرض فى الدقيقة 69 متأثرا بإصابة الرأس التى افقدته القدرة على مواصلة المبارة وتم إخراجه من الملعب على نقالة وتم إنزال اللاعب محمد أفشة لاستكمال المباراة.

ووفقا لما ذكره فى موقع “ كيلافند كلينك” نرصد أهم الطرق المتبعة فى علاج إصابات الرأس للرياضيين .

أكرم توفيق

علاج كدمات الرأس



تتلاشى بعض الكدمات والإصابات من تلقاء نفسها و لكن الكدمات الشديدة مثلما حدث مع أكرم توفيق فتتطلب علاجا فعالا للمساعدة في شفاء الكدمات بشكل أسرع ويمكن الحصول عليه عن طريق: