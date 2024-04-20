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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

أكرم توفيق
أكرم توفيق

تفاجأ الجمهور بتعرض اللاعب أكرم توفيق لإصابة قوية فى الرأس خلال مباراة مازيمبي وحدث نزيف من الحاجب.

وأثارت واقعة إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلى لفريق كرة القدم حالة من القلق بين الجمهور ومحبيه من مصر بسبب القلق عليه بعد خروجه من الملعب لاستكمال الإسعافات الطبية ولم يستكمل المباراة.

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 وتعرض اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلى لإصابة فى الرأس أثناء مباراة تجمع فريقه مع فريق مازيمبي ضمن جولات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سقط اللاعب أكرم توفيق على الأرض فى الدقيقة 69 متأثرا بإصابة الرأس التى افقدته القدرة على مواصلة المبارة وتم إخراجه من الملعب على نقالة وتم إنزال اللاعب محمد أفشة لاستكمال المباراة.

ووفقا لما ذكره فى موقع “ كيلافند كلينك” نرصد أهم الطرق المتبعة فى علاج إصابات الرأس للرياضيين .

أكرم توفيق
أكرم توفيق

علاج كدمات الرأس


تتلاشى بعض الكدمات والإصابات من تلقاء نفسها و لكن الكدمات الشديدة مثلما حدث مع أكرم توفيق فتتطلب علاجا فعالا للمساعدة في شفاء الكدمات بشكل أسرع ويمكن الحصول عليه عن طريق:

  • الراحة ورفع المنطقة المصابة لمنع التورم وتخفيف الألم.
  • وضع كمادات الثلج لمدة 24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الإصابة ولف كيس الثلج بمنشفة ثم ضع الثلج لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة في المرة الواحدة. كرر طوال اليوم.
  • وضع كمادة دافئة أو كمادة دافئة على المنطقة المصابة بعد يومين و يمكنك تطبيق الحرارة عدة مرات طوال اليوم.
  • تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين وتحقق مع مزود الخدمة الخاص بك قبل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.
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