عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب السرعة الزائدة| وقعت بالسيارة من فوق الكوبري .. من هي إسراء روكا؟

وفاة إسراء روكا
وفاة إسراء روكا

لقيت التيك توكر إسراء روكا، مصرعها إثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إسراء روكا 

وفاة التيك توكر إسراء روكا

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وفاة سيدة تدعى إسراء روكا "تيك توكر"، وتم نقلها إلى المشرحة.
 

مجلس النواب يوافق على حظر محتمل لـ TikTok

أحمد موسى: جهد خارق من مصر لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة


وقام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

من هي إسراء روكا؟

وفي التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر إسراء روكا، وفقًا لحساباتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي "تيك توك"، و"إنستجرام".

إسراء روكا 

اسمها إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا".

تبلغ من العمر 28 عاما وتنتمي إلى محافظة القاهرة.

لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم روكا روكا ويتابعها أكثر من 49 ألفًا.

لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويتابعها 111 ألفًا.

اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهات التيك توك.

حذفت أسرتها جميع الفيديوهات والصور الخاصة بها من على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل ساعات قليلة من وفاتها.

أعلنت أسرتها على منصة تيك توك عن وفاتها دون أي تفاصيل، وفي فيديو آخر أعلنت مكان العزاء.

حصد خبر وفاتها تفاعلًا كبيرًا بين أصدقائها ما بين تعليقات وفيديوهات الصدمة والعزاء والتساؤل عن حقيقة وفاتها.

إسراء روكا التيك توكر إسراء روكا وفاة التيك توكر إسراء روكا من هي إسراء روكا القاهرة إسراء مختار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

موضوعات متعلقة

منافسة شرسة لجذب المتابعين.. الحسابات الأكثر متابعة على السوشيال ميديا حول العالم

في نهار رمضان| جوليا وهبي.. قصة بلوجر خدشت الحياء فطُوقت بالكلبشات

"حضرت من الأردن لمصر لكسب فلوس من الإغراء" .. اعترافات جوليا بعد القبض عليها

تعمدت أظهر بشكل مغري..قرار عاجل من النيابة بحق التيك توكر جوليا وهبي

هات فلوس.. طلاق عمر شريف ويارا كمال أصحاب تريند دلوعة بابي

مقطع فيديو مرعب لتيك توكر أثناء تعرض منزله للقصف بلبنان ..شاهد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.. القبض على التيك توكر سوزي

ترشيحاتنا

علماء يحذرون من وباء قادم يسببه فيروس الأنفلونزا

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

أول تعليق من نتنياهو على حزمة الدعم الأمريكية لإسرائيل

كيف يتم تعويض الصلوات الفائتة.. سعاد صالح تجيب

وزير الخارجية الإسرائيلي عن حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة: رسالة قوية إلى أعدائنا

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

خبير تغذية يكشف عن سر وضع الخل مع الماء للجسم

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

فيديو

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ