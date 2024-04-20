بسبب السرعة الزائدة| وقعت بالسيارة من فوق الكوبري .. من هي إسراء روكا؟

لقيت التيك توكر إسراء روكا، مصرعها إثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

إسراء روكا

وفاة التيك توكر إسراء روكا

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص وفاة سيدة تدعى إسراء روكا "تيك توكر"، وتم نقلها إلى المشرحة.





وقام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

من هي إسراء روكا؟

وفي التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر إسراء روكا، وفقًا لحساباتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي "تيك توك"، و"إنستجرام".

إسراء روكا

اسمها إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا".

تبلغ من العمر 28 عاما وتنتمي إلى محافظة القاهرة.

لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم روكا روكا ويتابعها أكثر من 49 ألفًا.

لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويتابعها 111 ألفًا.

اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهات التيك توك.

حذفت أسرتها جميع الفيديوهات والصور الخاصة بها من على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل ساعات قليلة من وفاتها.

أعلنت أسرتها على منصة تيك توك عن وفاتها دون أي تفاصيل، وفي فيديو آخر أعلنت مكان العزاء.

حصد خبر وفاتها تفاعلًا كبيرًا بين أصدقائها ما بين تعليقات وفيديوهات الصدمة والعزاء والتساؤل عن حقيقة وفاتها.