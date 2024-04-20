نشأت الديهي ساخرًا: انتهاء دوري المسيرات بين تل أبيب وطهران.. فيديو

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من رد تل أبيب على الضربة الإيرانية، قائلاً: "انتهاء دوري المسيرات ما بين تل أبيب وطهران، ... الدوري كان لطيفًا ولذيذًا ما بين المسيرات الإسرائيلية والإيرانية".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن تل أبيب ضربت القنصلية الإيرانية في سوريا، فقامت إيران بالرد بشكل ناعم وهش ولطيف وودود، حيث ظلت الطائرات المسيرة تتراقص أمام الدفاعات الإسرائيلية، وبعد ساعات أرادت تل أبيب أن تحفظ ماء وجهها، فردت بمسيرات ووصلت إلى إيران في حالة من الود، وبذلك انتهى دوري المسيرات بين تل أبيب وإيران بالتعادل السلبي، وبرعاية أمريكية، وبالتالي لن تكون هنالك حرب ما بين إيران وإسرائيل.

ولفت إلى أن المنطقة قد تشتعل، وقد توسع تل أبيب من ضرباتها في المنطقة، ولكن لن تكون هناك حالة حرب ما بين إيران وتل أبيب بالمعنى الحقيقي.