«المركزي للدراسات»: المجتمع الدولي لم يفعل أي شيء تجاه القضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، أن المجتمع الدولي لم يفعل أي شبء تجاه القضية الفلسطينية، وإذا كانت المسألة مساعدات فمصر قامت بإدخال 80% مساعدات إنسانية لقطاع غزة، موضحًا أننا لانحتاج إلى أن ينظر العالم لفلسطين من الناحية الإنسانية.



وتابع «الدويري»، خلال حواره ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه أمل الحناوي، أن الجانب الإنساني هو أمر مهم للغاية، وإنما الجزء الأهم هو السياسي، على العالم أن ينظر كيف يحصل الفلسطينيون على حقوقهم وعلى دولتهم التي يستحقونها وننهي هذا الاحتلال الظالم منذ 67 وحتى هذه اللحظة.



وأشار نائب مدير المركز المصري للدراسات، إلى أن المنظومة الدولية فشلت فشلاً ذريعًا سواء أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، طارحًا سؤالاً: هل نجح المجتمع الدولي في أني يوقف الحرب على غزة طوال 7 أشهر؟، مجيبًا :«إطلاقا ولم يحدث»، لافتا إلى أن هناك جهدا شرسا وقاتلا تقوم به مصر وقطر بمساعدة أمريكية في الهدنة لمدة أيام قليلة، والجهد الدولي ذو قيمة ضعيفة للغاية.