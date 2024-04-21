عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى رحيله.. محطات مهمة من حياة سيد مكاوي الفنية

سيد مكاوي
سيد مكاوي

يوافق اليوم الأحد 21 أبريل، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير سيد مكاوي، أحد أهم النوابغ في الفن المصري خلال القرن الماضي، إذ ولد في 8 مايو 1928، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1997، عن عمر يناهز 68 عامًا.

 حياة سيد مكاوي

ولد شيخ الملحنين سيد مكاوي في حي الناصرية بالسيدة زينب في شهر مايو من عام 1928 لأسرة شعبية وفقد بصره وهو في الثانية من عمره ولم تستطع الأسرة إنقاذه لضيق ذات اليد ما جعلها توجه نشاطه إلى حفظ القرآن وإتقان الإنشاد الديني.

ساعدته والدته في تنمية موهبته على الرغم من عدم تعليمها إلا أنها كانت تمتلك حاسة فنية وتذوقا رفيعا فقد توسمت فيه فنانا واعدا ما جعلها تشتري له أسطوانات لكبار المطربين آنذاك من بائع الروبابيكا وذلك لرخص ثمنها حيث كانت الحالة الاجتماعية لا تسمح بغير ذلك.

باسم سمرة: اشتغلت مسلسل العتاولة وأنا مطمن ومبسوط

رشدي الشامي: استمتعت بالعمل في مسلسل "صدفة" |خاص

مسيرة سيد مكاوي

في بداية الخمسينيات من القرن الماضي اعتمد سيد مكاوي كمطرب في غناء التراث بالموسيقي الشرقية وفي منتصف الخمسينيات اعتمدته الإذاعة المصرية كملحن إلى جانب كونه مطربا للأغاني الدينية.

ذاع صيته وأصبح اسمه يتردد بين كبار المؤلفين وكتاب الأغاني ليقوم بتلحين أغنية لعبد المطلب (اسأل مرة عليا) ثم تلتها اغنية (مبروك عليك يا معجباني ياغالي) لشريفة فاضل لتكون هذه الخطوة علامة فارقة في حياة ومشوار مكاوي الفني.

كان له الفضل الأول في تأسيس وإرساء فكرة وضع مقدمات غنائية للمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وبالتالي أسند اليه وضع تصور لهذه الفكرة حتى قدم عشرات المقدمات لمسلسلات شهيرة مثل (شنطة حمزة رضا بوند . وعمارة شطارة).

 

لحن لكبار المطربين والمطربات المصريين والعرب فقدم للمطربة ليلى مراد لحنا شهيرا لأغنية (حكايتنا احنا الاثنين) ولدلوعة السينما المصرية الفنانة شادية لحن لها اغنية (هوي يا هوي ياللي انت طاير) ولنجاة الصغيرة (لو بتعزني) ولصباح (انا هنا يا ابن الحلال).

مسحراتي الفن هو أول من وضع اللحن الأساسي لغناء المسحراتي فعندما تم ترشيحه للقيام بمهمة المسحراتي اشترط عليهم أن يقوم هو بغنائها وليس مطربا آخر وبالفعل وافقت الاذاعة علي شرطه ليقرر مكاوي الاستغناء نهائيا عن الفرقة الموسيقية وتقديم المسحراتي بـ(الطبلة المميزة) حتى حققت نجاحا كبيرا ما دفع الإذاعة في العام التالي إلى الاستغناء عن كل الملحنين المشاركين في ألحان المسحراتي وإسناد العمل كاملا غناء وتلحينا لسيد مكاوي ليعد بذلك أول من قام بهذه الطريقة والتي تميز بها علي مدى نصف قرن. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

ترشيحاتنا

الأهرام: الفيتو الأمريكي إعاقة لحل الدولتين.. وواشنطن تدعي دعمه

ما المقصود بقول النبي: «اتق الله حيثما كنت» وكيف تتحقق التقوى؟.. علي جمعة يوضح

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

حكم رادع من جنايات القاهرة لعامل أشعل النار في مسكن ربة منزل

15 مليون جنيه زيادة وإلغاء نسبة المشاركة..الأهلي يقترب من التجديد لثنائي الفريق

بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم المعاناة.. هل يكون للأب النرجسي تأثير إيجابي على الأبناء؟

تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ