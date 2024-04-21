محمد الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي رسالة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب محمد الجارحي: لأول مرة في التاريخ على مستوى العالم نادي يشارك في 4 بطولات قارية في 4 ألعاب جماعية على مستوى الرجال في يوم واحد.

وأضاف: فريق الأهلي لكرة القدم يتعادل مع مازيمبي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا في الكونغو.

وتابع: فريق الأهلي لكرة اليد يهزم فريق سكيكدة الجزائري 30-19 في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وفريق الأهلي لكرة الطائرة يهزم فريق اسبوار الكونغولي 3-0 ، ويتأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

واختتم: فريق الأهلي لكرة السلة يهزم فريق أهلي بني غازي الليبي 98-86 في بطولة إفريقيا للأندية البطلة BAL.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة الجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.