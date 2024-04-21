عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حرصا على سلامة طفلك.. قواعد أساسية عند التعامل مع الكلاب

سلامة الأطفال عند
سلامة الأطفال عند التعامل مع الكلاب

عندما يتعلق الأمر بسلامة طفلك عند التعامل مع الكلاب، هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب اتباعها. إليك بعض النصائح، بحسب ما نشره موقع إكسبريس. 

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

عشان تعرف تتعامل معاهم| 7 إشارات تكشف عن لغة الجسد في الكلاب

قواعد أساسية لضمان سلامة الطفل عند التعامل مع الكلاب 

1. المراقبة المستمرة: تأكد من أنك تراقب طفلك عن كثب عندما يكون بالقرب من الكلب. لا تترك الطفل وحده مع الكلب بدون إشراف.

2. التعليم والتوعية: قم بتعليم طفلك بعض الأساسيات حول كيفية التعامل مع الكلاب بأمان. علمهم أنه يجب عدم مضايقة الكلب أثناء تناول الطعام أو النوم، وعدم سحب ذيله أو أذنيه، وتجنب اللعب العنيف.

3. الاحترام والحذر: علم طفلك أنه يجب عليه أن يظهر الاحترام للكلب وأن يكون حذرًا. عليهم عدم التقليل من مساحة الكلب الشخصية وعدم التوجه إليه بشكل مفاجئ أو عنف.

4. التعرف على لغة الجسد للكلب: قم بتعليم طفلك بعض علامات لغة الجسد التي يمكن أن تشير إلى احتمالية خوف أو غضب الكلب. على سبيل المثال، عندما يكون الكلب ينبح بصوت عالٍ، أو ينفخ ذيله، أو يعض بشكل خفيف، فهذه قد تكون علامات على أنه يحتاج إلى الهدوء والابتعاد.

5. الطلب بإذن قبل التواجد مع كلب غريب: علم طفلك أنه يجب عليه أن يأخذ إذنًا من صاحب الكلب قبل لمسه أو الاقتراب منه. لا ينبغي أن يفترضوا أن جميع الكلاب ودودة ومتسامحة.

6. اعتماد الكلاب الودودة والهادئة: قد يكون من الأفضل لطفلك أن يتعامل مع كلاب معتادة على التعامل مع الأطفال وتظهر سلوكًا ودودًا وهادئًا. هذا يقلل من المخاطر المحتملة.

7. الاحتفاظ بمسافة آمنة: علم طفلك أنه يجب عليه أن يحتفظ بمسافة آمنة عند مروره بجوار كلب غريب أو غير مألوف. قد يكون من الأفضل تجنب الاقتراب من الكلاب التي لا يعرفونها.

8. التبليغ عن أي سلوك غير مناسب: قم بتعليم طفلك أنه يجب عليه إبلاغك إذا لاحظأي سلوك غير مناسب من الكلب، مثل النباح العدواني أو العض. يجب أن يعلموا أنه في حالة وجود أي مشكلة، يجب عليهم طلب المساعدة منك أو من الكبار الموجودين.

9. عدم التعرض للكلاب المجهولة في الأماكن العامة: قد يكون من الأفضل تجنب التعامل مع الكلاب المجهولة في الأماكن العامة، مثل الحدائق أو المتنزهات، حيث قد يكون من الصعب التحكم في تصرفاتها.

10. الحذر من الكلاب المريضة أو الجرحى: إذا كان الكلب مريضًا أو جريحًا، فيجب على طفلك الابتعاد وعدم الاقتراب منه. قد يكون الكلب في حالة غير سعيدة وقد يكون لديه رد فعل غير متوقع.

يذكر أن هذه القواعد الأساسية ليست قاعدة صارمة وتعتمد على الظروف الفردية والكلب نفسه يجب عليك أنت وطفلك أن تكونا على دراية بتصرفات الكلب وتفسيراتها، وأن تتخذا الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة طفلك أثناء التعامل مع الكلاب.

سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
سلامة الأطفال فى التعامل مع الكلاب
التعامل مع الكلاب الجسد الكلب القواعد سلامة طفلك صاحب الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

280 جنيها.. هبوط أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

متى موعد الإسراء والمعراج ولماذا تحدثت ليلا؟ اعرف تاريخها وأحداثها بالتفصيل

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

ترشيحاتنا

معجزة خلق عينين| كنت أعمي والآن أبصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد التناصير

روسيا تتصدى لهجوم أوكراني في سيفاستوبل.. تفاصيل

الدوما الروسي: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير المعركة

شاب يتخلص من والدته بالدقهلية ويطلق النار على رأسه

أجواء حارة والعظمى تسجل 29 على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم

شم النسيم 2024.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة بإجازته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرصا على سلامة طفلك.. قواعد أساسية عند التعامل مع الكلاب

رانيا يوسف وريم البارودي.. شاهد أجرأ الفنانات بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ميزات تشبه الهاتف الذكي.. حاسوب Lenovo Yoga Slim 7 بإمكانيات عصرية

بتصميم جريء.. انطلاق نيسان قشقاي في شكل جديد| بالصور والأسعار

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ