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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء سبيل أجنبي حاول تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بمطار الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الغردقة، إخلاء سبيل راكب أجنبي في محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا أثناء وصوله من بلاده على متن رحلة جوية بمطار الغردقة وذلك بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة محاولة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسل اشتبه اسلام موسي سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية قادم من مطار بروكسل الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه وبالعرض على محمد سيد محمد علي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من عبد المجيد محمد النجار ومحمود أحمد خميس وأحمد طايع من الأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدري الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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