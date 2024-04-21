خاص.. إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

نشر موقع العربية، اليوم الأحد ٢١ إبريل ٢٠٢٤، تقريرا حول اعتزام مصر إيقاف تصدير الغاز المسال بدءا من مايو، لضخ الكميات المزمع تصديرها لمحطات الكهرباء.



وبحسب التقرير، فقد قال مصدران حكوميان مصريان، إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ستوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وللوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وبحسب تصريحات خاصة لمصدر مطلع لموقع صدى البلد، فإن إيقاف تصدير الغاز المسال سيمتد طيلة ٦ أشهر، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بجانب دراسة استيراد كميات غاز للوفاء باحتياجات استهلاك الكهرباء المتزايد خلال فصل الصيف.

وذكر أحد المصدرين لـ"العربية"، أن وزارة البترول المصرية كانت ملتزمة خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.