أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

إذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة لعمل الباذنجان نقدم لكي اليوم طريقة عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

المقادير

1 كيلو باذنجان طازج صغير الحجم زيت لقلي الباذنجان

مكونات الحشوة :

نصف كجم لحم خروف متوسط النعومة

4 رؤوس بصل

4 سن ثوم مهروس

1 ملعقة طعام ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة بهار مشكل حسب الرغبة

مكونات صلصة الطماطم :

2 حبة فلفل اخضر حلو

1 حبة فلفل اخضر حار

5 حبات طماطم ناضجة

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل اسود

بهار مشكل

2 ملعقة طعام زيت زيتون

3 سن ثوم مهروس

1 ملعقة طعام من دبس الطماطم

طريقة التحضير

نقشر حبات الباذنجان ونقليها بالزيت الغزير حتى تنضج

نصفي الباذنجان من الزيت بواسطة فوطة جافة

نصنع شقوق طولية في حبات الباذنجان و نتركها جانباً

تحضير الحشوة :

نضع 2 ملعقة طعام زيت في مقلاة على النار

نضيف البصل و الثوم و نقلب حتى يذبلو

نضيف اللحم و نمزجه مع الثوم و البصل

نضيف الملح و الفلفل الاسود و البهار المشكل

نترك اللحم لينضج ثم نتركه ليبرد

تحضير صلصة الطماطم :

نبرش الطماطم و الفلفل و البصل

نسخن زيت الزيتون في القدر

نضيف الخضار المبروشة و الثوم

نضيف الملح و دبس الطماطم و التوابل

نترك المزيج على نار متوسطة و نضيف القليل من الماء اذا لزم الامر

نتركه لمدة 12 دقيقة ليتجانس و يتغير لونه .

المرحلة النهائية :

نحشي حبات الباذنجان باللحم و نرتبها في صينية الفرن

نوزع صلصة الطماطم فوق الباذنجان و نزين كل حبة باذنجان بقطعة فلفل و قطعة طماطم

ندخلها الفرن بدرجة 180 لمدة 10 دقائق ليتحمر الوجه من الاعلى فقط

نقدمها مع الارز أو مع الخبز