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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة لعمل الباذنجان نقدم لكي اليوم طريقة عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية
المقادير
1 كيلو باذنجان طازج صغير الحجم زيت لقلي الباذنجان
مكونات الحشوة :
نصف كجم لحم خروف متوسط النعومة
4 رؤوس بصل
4 سن ثوم مهروس
1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة بهار مشكل حسب الرغبة
مكونات صلصة الطماطم :
2 حبة فلفل اخضر حلو
1 حبة فلفل اخضر حار
5 حبات طماطم ناضجة
1 ملعقة صغيرة ملح
فلفل اسود
بهار مشكل
2 ملعقة طعام زيت زيتون
3 سن ثوم مهروس
1 ملعقة طعام من دبس الطماطم
طريقة التحضير
نقشر حبات الباذنجان ونقليها بالزيت الغزير حتى تنضج
نصفي الباذنجان من الزيت بواسطة فوطة جافة
نصنع شقوق طولية في حبات الباذنجان و نتركها جانباً
تحضير الحشوة :
نضع 2 ملعقة طعام زيت في مقلاة على النار
نضيف البصل و الثوم و نقلب حتى يذبلو
نضيف اللحم و نمزجه مع الثوم و البصل
نضيف الملح و الفلفل الاسود و البهار المشكل
نترك اللحم لينضج ثم نتركه ليبرد
تحضير صلصة الطماطم :
نبرش الطماطم و الفلفل و البصل
نسخن زيت الزيتون في القدر
نضيف الخضار المبروشة و الثوم
نضيف الملح و دبس الطماطم و التوابل
نترك المزيج على نار متوسطة و نضيف القليل من الماء اذا لزم الامر
نتركه لمدة 12 دقيقة ليتجانس و يتغير لونه .
المرحلة النهائية :
نحشي حبات الباذنجان باللحم و نرتبها في صينية الفرن
نوزع صلصة الطماطم فوق الباذنجان و نزين كل حبة باذنجان بقطعة فلفل و قطعة طماطم
ندخلها الفرن بدرجة 180 لمدة 10 دقائق ليتحمر الوجه من الاعلى فقط
نقدمها مع الارز أو مع الخبز

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