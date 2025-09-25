مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تعاني هشاشة داخلية وأزمات عسكرية متفاقمة

أكد اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، أن إسرائيل تواجه حالة غير مسبوقة من الهشاشة الداخلية، تتجلى في أزمات عسكرية وسياسية متصاعدة، وهو ما يضع حكومة الاحتلال تحت ضغوط هائلة.

وأوضح زغلول خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها اعترفت بوجود مشكلات حقيقية في قدراتها، بعد إعلان الحاجة إلى ما يقارب 12 ألف جندي إضافي استعدادًا للعمليات داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف حجم العجز الذي يعانيه جيش الاحتلال في ظل حرب طويلة ومعقدة ضد المقاومة.

وأضاف أن الأزمات لا تتوقف عند الجانب العسكري، بل تمتد إلى الداخل الإسرائيلي حيث تتصاعد الخلافات السياسية والاحتجاجات الشعبية ضد حكومة نتنياهو، إلى جانب استمرار الجدل حول ملف الرهائن والأسرى، ما يزيد من الضغط على القيادة الإسرائيلية ويفاقم حالة الارتباك.

وأشار مساعد مدير المخابرات الحربية السابق إلى أن هذه التحديات تنعكس بوضوح على قدرة إسرائيل في إدارة المعركة، خاصة مع استمرار الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتفاقم الانتقادات الدولية ضد ممارساتها.

وختم زغلول بالتأكيد على أن ما تشهده إسرائيل اليوم يعكس حالة من الضعف البنيوي، وأن أي استمرار في التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسامات الداخلية وتعميق أزماتها العسكرية والسياسية.