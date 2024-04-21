رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطات وروافع خط قنا_سفاجا

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر محطات وروافع المياه على خط مياه قنا_ سفاجا.
كما تفقد محطة تحلية المياه بمدينة سفاجا وروافع المياه ومحطات الصرف الصحي لمتابعة سير العمل.
وأكد رئيس شركة المياه خلال تفقده للمحطات والروافع على الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة.
كما تفقد معامل الشركة ووجه قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالالتزام بجميع الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.
والتقي عيسي العاملين للاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.