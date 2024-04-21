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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 3260 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب والمستثمرين لمتابعة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

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الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

ويتابع المستثمرون   أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


ويعتبر الذهب ملاذ آمنا للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم 


وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد  في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم  3726 جنيهًا للشراء بدون المصنعية.

- سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3260 جنيها للجرام الواحد.

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2794 جنيهًا.

- سجل  سعر الجنيه الذهب اليوم،  نحو 26 ألفًا و80 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية  بسبب تغيير المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها بخصوص مستويات المعدن النفيس في عام 2024 الجاري، ذلك في ظل استمرار العوامل الداعمة لسعر الذهب العالمي وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية.


وارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع بنسبة 2%، حتى بات يتداول  عند المستوى 2390 دولارا للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 2431 دولار للأونصة.

ومع بداية شهر أبريل، سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 7.1% بعد ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%، وبذلك يكون قد سجل ارتفاع منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9% ليربح 369 دولار منذ بداية العام وحتى أعلى مستوى سجله.

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توقعات بارتفاع أوقية الذهب عالميا إلي 2500 دولار بنهاية 2024

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أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21


ودفع هذا المسار التصاعدي القوي من قبل الذهب المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير توقعاتها لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار العوامل التي تدعم صعود الذهب وأهمها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.

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