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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قفزة شهدها أمس متأثرا بسعر الأوقية عالميا والذي بلغ مستويات قياسية في بورصة نيويورك.

وتراجعت الأسعار الساعات الماضية مع تراجع الأوقية، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء والأكثر شيوعا في سوق الصاغة ، نحو 3250 جنيها للبيع ، فيما تراجع سعر الجرام من عيار 18 ليسجل نحو 2794 جنيه للشراء أي أقل من 800 جنيه.

الذهب 

سعر جرام الذهب 

أسعار الذهب عيار 18، تراجعت ليصل اليوم عند 2785 جنيها للبيع، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويعتبر الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار.

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 26080 جنيها بعد 26400 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3725.75 جنيها للشراء و 3714.25 جنيهات للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3260 جنيها للشراء و 3250 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2794.25 جنيهًا للشراء و 2785.75 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2173.25 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 26080 جنيها للشراء و 26000 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير من المشتورن عن أسعار الذهب خاصة عيار 21 بالمصنعية عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية يكون بدءا من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض محلات الصاغة، فيما تكون مصنعية الذهب المستعمل أقل.

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