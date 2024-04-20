مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم السبت 20-4-2024

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 20-4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم مفاجأة عن أمس حيث ارتفعت الأسعار اليوم السبت عن أمس الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم السبت

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3737 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3275 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26160 جنيه.

بينما سجلت الأسعار أمس الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3725 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26080 جنيه.