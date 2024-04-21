إصابات النجوم فى التصوير.. سقوط شجرة على دوللى شاهين و5 أزمات لأحمد السقا

تعرض عدد من النجوم خلال تصوير أعمالهم إلى إصابات قوية، وهو الأمر الذى شهدته الأيام القليلة الماضية وكشف عنه عدد من النجوم وصناع الأعمال.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى إصابات أثناء التصوير.

دوللى شاهين

سقطت شجرة على المطربة دوللي شاهين أثناء تصوير الفيديو كليب الجديد «ست البنات»، والذي طرح أمس، السبت، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت دوللي شاهين فيديو للحظة وقوع الشجرة عليها أثناء تصوير مشهد من الكليب الجديد، ليقوم المخرج بوقف المشهد فورا والتوجه للاطمئنان عليها.

آدم الشرقاوى

شارك صناع فيلم “خمس جولات"، عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو من كواليس العمل لآدم الشرقاوي، أثناء تدريباته الشاقة استعدادًا لشخصية فارس.

وظهر في الفيديو مخرج العمل مازن أشرف، والكابتن محمود طاحون، الذي تولي تدريب نجوم العمل على رياضة MMA، والممثل وبطل mma المصري محمد علي، الذي يشارك في فيلم خمس جولات ويجسد دور إدجار، والذي أصاب أدم أثناء تدريباتهم قبل التصوير.

وفاء عامر

بينما كشفت وفاء عامر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تفاصيل تعرضها لإصابة في القدم أثناء التصوير.

وقالت وفاء عامر: "تعرضت لسقطة قوية، ومنذ تلك الواقعة كنت أسقط في الأسبوع مرتين أو ثلاثة".

وأضافت: "هذه المرة أصبت بكدمات شديدة للغاية فسقطت على ظهري من أعلى السلم، والمرة الثانية سقطت على وش رجلي".

وتابعت: "ومرة أخرى وقعت على كتفي وكانت أيضا وقعة كبيرة، وهذه المرة نزلت على وشي وجزء من سنتي اتكسرت، وظهرت أمس عليا كأني عاملى حادثى".

وكتبت وفاء عامر، في منشورها عبر “فيسبوك”: «للمرة الرابعة على التوالي.. كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات، ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني.. وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه».

أحمد السقا

يأتي على رأس قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء التصوير؛ النجم أحمد السقا، الذى تعرض للإصابة أكثر من 5 مرات أثناء تصويره للأفلام، خاصة أنه لا يستعين بدوبلير.

ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا"؛ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق.

وأوضح “السقا”، في لقاء سابق له ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

عمرو سعد

كما أصيب عمرو سعد بكدمات في كتفه أثناء التدريب على أحد مشاهد "الأكشن" لفيلم "حملة فرعون"، ما أوقف التصوير لمدة أسبوع، ولكنها لم تكن المرة الأولى، إذ تعرض لإصابة بالغة في عينه أثناء تصوير فيلم "حديد" عام 2014

محمد إمام

الفنان محمد إمام تعرض للإصابة حينما كان يقوم بتصوير مشاهد فيلمه "لص بغداد"، بسبب القفز بدراجة نارية من مكان مرتفع.