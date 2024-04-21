عاجل
صحف الإمارات اليوم.. شكري يزور تركيا تمهيدًا لزيارة مرتقبة للرئيس السيسي.. قتيلان في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية.. وحملة ترامب تنفق 3.6 ملايين دولار على دعاوى قانونية صرف مساعدات مالية.. محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن معاش ذوي الإعاقة.. غدًا هل انفلونزا الطيور تنتقل بسهولة إلى البشر؟.. أستاذ طب وقائي يجيب صدور عدد مارس 2024 من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إصابات النجوم فى التصوير.. سقوط شجرة على دوللى شاهين و5 أزمات لأحمد السقا

دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرض عدد من النجوم خلال تصوير أعمالهم إلى إصابات قوية، وهو الأمر الذى شهدته الأيام القليلة الماضية وكشف عنه عدد من النجوم وصناع الأعمال. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى إصابات أثناء التصوير.

دوللى شاهين

سقطت شجرة على المطربة دوللي شاهين أثناء تصوير الفيديو كليب الجديد «ست البنات»، والذي طرح أمس، السبت، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت دوللي شاهين فيديو للحظة وقوع الشجرة عليها أثناء تصوير مشهد من الكليب الجديد، ليقوم المخرج بوقف المشهد فورا والتوجه للاطمئنان عليها.

آدم الشرقاوى

شارك صناع فيلم “خمس جولات"، عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو من كواليس العمل لآدم الشرقاوي، أثناء تدريباته الشاقة استعدادًا لشخصية فارس.

وظهر في الفيديو مخرج العمل مازن أشرف، والكابتن محمود طاحون، الذي تولي تدريب نجوم العمل على رياضة MMA، والممثل وبطل mma المصري محمد علي، الذي يشارك في فيلم خمس جولات ويجسد دور إدجار، والذي أصاب أدم أثناء تدريباتهم قبل التصوير.

وفاء عامر

بينما كشفت وفاء عامر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تفاصيل تعرضها لإصابة في القدم أثناء التصوير.

وقالت وفاء عامر: "تعرضت لسقطة قوية، ومنذ تلك الواقعة كنت أسقط في الأسبوع  مرتين أو ثلاثة".

وأضافت: "هذه المرة أصبت بكدمات شديدة للغاية فسقطت على ظهري من أعلى السلم، والمرة الثانية سقطت على وش رجلي".

وتابعت: "ومرة أخرى وقعت على كتفي وكانت أيضا وقعة كبيرة، وهذه المرة نزلت على وشي وجزء من  سنتي اتكسرت، وظهرت أمس  عليا كأني عاملى حادثى".

وكتبت وفاء عامر، في منشورها عبر “فيسبوك”: «للمرة الرابعة على التوالي.. كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات، ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني.. وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه».

أحمد السقا

يأتي على رأس قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء التصوير؛ النجم أحمد السقا، الذى تعرض للإصابة أكثر من 5 مرات أثناء تصويره للأفلام، خاصة أنه لا يستعين بدوبلير.

ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا"؛ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق.

وأوضح “السقا”، في لقاء سابق له ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

عمرو سعد

كما أصيب عمرو سعد بكدمات في كتفه أثناء التدريب على أحد مشاهد "الأكشن" لفيلم "حملة فرعون"، ما أوقف التصوير لمدة أسبوع، ولكنها لم تكن المرة الأولى، إذ تعرض لإصابة بالغة في عينه أثناء تصوير فيلم "حديد" عام 2014

محمد إمام

الفنان محمد إمام تعرض للإصابة حينما كان يقوم بتصوير  مشاهد فيلمه "لص بغداد"، بسبب القفز بدراجة نارية من مكان مرتفع.

ادم الشرقاوى المطربة دوللي شاهين دوللى شاهين فيلم خمس جولات احمد السقا وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

رصدنا غضب المواطنين.. الحمصاني: الحكومة تسعى لوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية

الرغيف بـ50 قرشا| قائمة الأسعار الجديدة للفينو والخبز الحر بعد التراجع

موضوعات متعلقة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

أحمد سعد يحيي حفلا بأمريكا في 26 إبريل

عثروا على جثتها بالمنزل.. الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة نجمة شهيرة

بتشان ورامي صبري والمطرف يتألقون في حفل الكويت.. صور

مصطفى كامل يحيي حفلا غنائيا في لبنان اليوم

رحمة رياض تحيي حفلا غنائيا مع ناصف زيتون في ألمانيا .. يونيو المقبل

في عيد ميلادها.. تعرف على رأي رحاب الجمل في الفلانتين

تامر حسني يدخل بسيارة مع أبنائه في حفل القاهرة الجديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

تعيين الشيخ أحمد العبدالله نائبًا لأمير الكويت

لو رأى 3 أشخاص واقعة زنا هل تقبل شهادتهم؟.. علي جمعة يجيب

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء| فيديو

اليوم.. انتهاء التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

تصل للحبس 10 سنوات.. كاتب صحفي يكشف عقوبات تزوير الشهادات الجامعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكمام منفصلة.. هند صبري تثير الجدل بفستان وردي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة|شاهد

بدء انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو من اليوم.. وهذه عقوبة المخالفين

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

بالسعر الرسمي.. هبوط أسعار شيفروليه الدبابة والجامبو

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ