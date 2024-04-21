صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التقديم لمكافآت النشر الدولي عن عام ٢٠٢٢م بداية من اليوم الأحد الموافق 31 من مارس الماضي وحتى الخميس 16من مايو 2024م.

استمرار التقديم للحصول على مكافآت النشر الدولي بجامعة الأزهر حتى 16 مايو

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي في جميع المجالات العلمية، وانعكاسًا لعناية الجامعة ودعمها الدائم والمتواصل لنشر البحوث الدولية وتطوير رؤية الجامعة المستمدة من عالمية الرسالة

علمًا بأن التقديم يكون عن طريق الموقع الخاص بحوافز تكاليف النشر اضغط هنا

طالبات كلية التمريض جامعة الأزهر يحصلن على المركز الأول في الإنشاد الديني

وتأكيدًا على أن طالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة نماذج مضيئة ومتميزة يسهمن في رفع راية الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ في جميع المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعات المصرية؛ حققت طالبات كلية التمريض بالقاهرة نجاحًا متميزًا خلال مشاركتهن في فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي العاشر الذي نظمته كلية التمريض جامعة قناة السويس تحت عنوان: (ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات والبحث العلمي في إطار التنمية المستدامة).



وأعلنت الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، أن فريق الكلية قام بالاشتراك المشرِّف في فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى أن الفريق فاز بالمركز الأول في مجال الإنشاد الديني.



وأوضحت عميدة الكلية أن هذا النجاح يضاف إلى رصيد الكلية الكبير الذي يتزايد اليوم تلو الآخر، مؤكدة على أن قيام طالبات الكلية الشهر الماضي بابتكار وتطوير نموذج محاكاة لماكينة الغسيل الكلوي يسهم في تدريب وتأهيل الطالبات المصريات والوافدات بشكل جيد مما يعد دعمًا كبيرًا لجهود الجيش الأبيض في ميدان العمل بجميع المستشفيات.

وأضافت عميدة الكلية أن هذه الجهود المبذولة لاقت إعجاب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، كما لاقت إعجاب أعضاء مجلس الجامعة؛ حيث قام رئيس الجامعة بالتصديق على صرف مكافأة تشجيعية للطالبات اللائي أسهمن في ابتكار نموذج المحاكاة.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة المختلفة تقام بدعم كبير من الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.