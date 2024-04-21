برنيس.. جوهرة البحر الأحمر تتألق بتاريخها وجمالها الطبيعي

تألقت قرية برنيس، التابعة جغرافياً لمدينة مرسى علم، على سواحل البحر الأحمر، كملاذ سياحي هادئ ومميز يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. تاريخها العريق وجمالها الطبيعي جعلها وجهة سياحية متميزة تعتلي قمة قوائم السياحة المصرية.

تقع برنيس على بعد حوالي 140 كيلومترًا جنوب مدينة مرسى علم، وتعتبر واحدة من أقدم المدن في مصر، حيث يعود تاريخها إلى العصور القديمة، حيث كانت تسمى "برنيس" نسبةً إلى الملكة برنيقيه أم بطليموس الثاني، وتحوّلت لاحقًا إلى "برنيس".

تتميز برنيس بشاطئها الرملي الجميل على سواحل البحر الأحمر، وخليجها الواسع الذي يوفر تجارب غوص استثنائية ويكشف عن ثروات بحرية فريدة من نوعها.

تضم برنيس آثارًا قديمة تعكس حياة البشر في تلك الفترة الزمنية، حيث تتواجد بقايا المدينة القديمة ومخربشات تروي قصص الحياة والتجارة والحروب التي دارت في تلك الأوقات.

وفي أودية برنيس، اكتشفت البعثات الأثرية أقدم ميناء بحري في العصور الفرعونية، مما يبرز أهمية المنطقة كمركز تجاري استراتيجي منذ القدم.

وتطمح السلطات المصرية إلى تطوير برنيس لتصبح واحدة من أهم المناطق السياحية في البلاد، حيث تستثمر في مشاريع البنية التحتية وتطوير المرافق السياحية، بما في ذلك إنشاء مطار برنيس الدولي، الذي سيسهم في تيسير وتعزيز حركة السياحة في المنطقة.

بفضل شواطئها الساحرة وتاريخها العريق ومواقع الغوص الرائعة، تعد برنيس واحدة من الجواهر النادرة على سواحل البحر الأحمر، وستظل تحتل مكانة بارزة كواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم.