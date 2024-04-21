صحة كفر الشيخ: المحافظة ضمن أعلى 5 مراكز في رصد الأمراض المعدية

قال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير ، إن محافظة كفر الشيخ ضمن أعلى خمسة مراكز على مستوى الجمهورية في معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية في الربع الأول من عام 2024، مؤكدا استمرار جهود مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين داخل المحافظة.

وأضاف الدكتور محمد شقوير ، أن تنفيذ خطة الأداء لإدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتور شريف الخولى مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية والدكتورة مروة حمودة مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية والفريق المعاون لها في جميع الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة ساهم في وجود المحافظة ضمن أعلى خمسة مراكز على مستوى الجمهورية في معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية في الربع الأول من عام 2024.



وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ببذل قطاع الطب الوقائي كافة الجهود للارتقاء بمنظومة الترصد الفوري والإبلاغ عن أي أمراض معدية من أجل سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية لاحتواء أي تفشيات وبائية محتملة .