خامنئي يشكر القوات الإيرانية على الهجوم ضد إسرائيل

أفادت وكالة أنباء “فارس” الرسمية، بأن الزعيم الإيراني علي خامنئي شكر القوات المسلحة على الهجوم على إسرائيل في 13 أبريل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، دعا خامنئي القوات الإيرانية إلى "السعي بلا توقف وراء الابتكار العسكري وتعلم أساليب العدو".

وكان المرشد الإيراني على خامنئي أكد في وقت سابق أن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" على هجوم القنصلية بالعاصمة السورية دمشق.

وأوضح خامنئي أن الكيان الإسرائيلي أخطأ في الهجوم على القنصلية وسيعاقب على ذلك.

ولفت إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يعتبر هجوما على أرض إيران وفقا للأعراف الدبلوماسية.