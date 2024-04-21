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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتفقد 28 مشروعا بقرية الدكة في نصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة).

وكلف المحافظ بسحب الأعمال من الشركات المتباطئة والمقصرة فى التنفيذ وإسنادها إلى شركات أخرى أكثر جدية وإلتزام من أجل رفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات وبدء تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة. 

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 28 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تخدم 22 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع.

وأشار  إلى أنه تم الإنتهاء من 23 مشروع بنسبة 100 % وتم التسليم الإبتدائى لها وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية. 

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حياة كريمة 

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه خلال الجولة تم متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمى للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

وأضاف بأنه تم إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقرية وتوابعها وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات والتدخل الشخصى بالتنسيق مع مسئولى الوزارات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .
https://www.elbalad.news/6171289

 

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