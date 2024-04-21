منع الصحافة والتليفزيون|بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بشأن عزاء صلاح السعدني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا صحفيا، أبلغت من خلاله اعتذار أسرة الفنان صلاح السعدني، عن استقبال الصحفيين والقنوات الفضائية، في عزاء الراحل المقام مساء اليوم الأحد 21 أبريل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والاعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث إن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط».

وأضاف بيان النقابة: «تناشد نقابة المهن التمثيلية الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية عدم الحضور احترامًا وتقديرًا لحالة الحزن والفراق ورغبة اسرة الفنان .. وقد أعلن الدكتور أشرف زكى - نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيئ القلة لهذه المهنة العظيمة».

واختتم البيان: «خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسلين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».



بيان النقابة

عزاء صلاح السعدني

ويقام اليوم الأحد 21 أبريل، عزاء الفنان صلاح السعدني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

مسيرة صلاح السعدني

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح .

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام".

وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر " وغيرهم .