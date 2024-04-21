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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مستشفى النجوم| محمد عبده يتعرض لوعكة.. تحسن حالة سامح الصريطي.. وعبير صبري تتكتم على حالتها

مستشفى النجوم
مستشفى النجوم

لم يكن الفنان محمد عبده أو سامح الصريطي، هو الأول بين النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

 

سامح الصريطي

غادر الفنان سامح الصريطي المستشفى يوم 16 أبريل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وظهر بعدها في جنازة الفنان صلاح السعدني يوم الجمعة 19 أبريل. 

 

عبير صبري 

وفي 16 أبريل، أعلنت الفنانة عبير صبري عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دخلت على أثرها أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

ولم تكشف عبير عن تفاصيل حالتها الصحية واكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: “عافيتك أوسع لى”.

 

محمد منير 

رغم إصابة الفنان الكبير محمد منير في ذراعه، والتي أصيب بها قبل حفل "ليلة سعودية مصرية"، إلا أنه كان حريصاً على حضور حفل زفاف ابنة شقيقه الذي أقيم خلال إجازة عيد الفطر.

وظهر منير في الحفل وقد وضع ذراعه اليسرى في حامل للذراع، وحرص على أن يحتفل مع ابنة شقيقه وزوجها والغناء لهما.

وكان محمد منير قد أصيب قبل الحفل الأول من سلسلة "ليالي سعودية مصرية" والذي شارك فيه رغم إصابته، وعلق على ذلك قائلاً للجمهور: "أنا آسف على اللي حصل، ولكن دي أقدار ربنا، وكنت هكون حزين لو ما شاركتكش في الليلة الجميلة دي، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ، على كل اللي عمله ومش إحنا بس اللي بنحب السعودية، ولكن مليارات من العالم المسلم بيحبها، وغير المسلم أيضًا لما يعرف قيمة الإسلام هيحبها".

 

محمد عبده 

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد أن تعرض لوعكة صحية أثناء تأديته لمناسك العمرة.

وكتب صالح الشادي من خلال حسابه الرسمي على موقع “X”: «الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة».

واختتم قائلا: «نسأل الله أن يتقبل وأن يتمم عليه الشفاء وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال».

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان محمد عبده، لوعكة صحية مفاجئة تسببت في إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم 19 أبريل الجاري. 

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” منشورا قالت فيه: «تنويه.. تم إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل». 

 

محمد عبده سامح الصريطي الفنان محمد عبده عبير صبري محمد منير

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