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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في مقتل مسعف فلسطيني متطوع بالضفة الغربية

صدى البلد

بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في وفاة المسعف الفلسطيني المتطوع محمد عوض علان في الضفة الغربية المحتلة. وأثار الحادث، الذي وقع خلال مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في قرية الساوية، مخاوف ومطالبات بالمحاسبة.

ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب علان، البالغ من العمر 50 عاماً، بالرصاص بينما كان يقدم المساعدة الطبية للأفراد المصابين على يد المستوطنين الإسرائيليين. ومع ذلك، ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تم إرسال قوات إلى الساوية ردًا على تقارير عن مواجهات عنيفة شملت رشق الحجارة بين الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين.

وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي وفاة سائق سيارة إسعاف، وذكر أن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث. ومع ذلك، فإن التفاصيل المتعلقة بوفاة علان لا تزال غير واضحة، مما أثار دعوات للشفافية والمساءلة من جانب الجهات الفاعلة الفلسطينية والدولية على حد سواء.

وأدانت حركة حماس، بشدة موافقة مجلس النواب الأمريكي على تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الجديدة لإسرائيل. وتدين حماس هذا الدعم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وتتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ في "العدوان الوحشي" الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأثارت حزمة التمويل البالغة 95 مليار دولار، والتي تتضمن مخصصات كبيرة لإسرائيل وأوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، جدلاً ونقاشاً حول دور المساعدات الأجنبية في إدامة الصراعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة أحكامًا مثل فرض حظر على التمويل الأمريكي المباشر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس 2025، مما يزيد من تعقيد الجهود الإنسانية في مناطق الصراع مثل غزة.

ومع تصاعد التوترات في الضفة الغربية وغزة، فإن مقتل علان يسلط الضوء على تقلب الوضع والحاجة الملحة لبذل الجهود لتهدئة التوترات ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. ويسلط العنف المستمر الضوء على أهمية آليات التدقيق والمساءلة الدولية لضمان حماية المدنيين ودعم معايير حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع.

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